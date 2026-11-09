Ramadani premton transparencë në hetimin parlamentar për rastin e Arlinda Zekajt

Komisioni Hetimor Parlamentar, i ngarkuar të shqyrtojë veprimet dhe mosveprimet e institucioneve në rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj grave e fëmijëve në familje, zhvilloi sot mbledhjen e radhës. Pas diskutimit mes anëtarëve, punimet vijuan pa praninë e mediave.
Në takimin e së premtes ishte diskutuar edhe fakti se Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk i kishin dorëzuar raportet e kërkuara. Kryesuesi Burim Ramadani bëri të ditur se Zyra e Kryeministrit ia përcolli sot komisionit raportet e të dyja ministrive. Sipas tij, me këtë hap ka nisur bashkëpunimi institucional për veprimet që do të ndërmerren lidhur me rastin e Arlinda Zekajt.
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Eman Rrahmani nga PDK-ja e kritikoi përfshirjen e Zyrës së Kryeministrit. Sipas tij, në vend që ta ndihmojë komisionin të sqarojë dështimet e zinxhirit institucional, ajo po pengon dhe manipulon procesin. Ai tha se qasja e këtij grupi parlamentar synon të mbulojë të metat e institucioneve dhe të mos nxjerrë në dritë dështimin e shtetit për të mbrojtur jetën e Arlinda Zekajt.
Para mediave, Ramadani u zotua se puna e komisionit do të jetë transparente. Ai pranoi se anëtarët kanë pasur qëndrime të ndryshme dhe nuk kanë rënë dakord, por tha se secili e ka shprehur hapur mendimin e tij dhe se kjo nuk po fshihet.
Pas kësaj, u vendos që mbledhja të vazhdonte me dyer të mbyllura. Në rendin e ditës ishin ndryshimi dhe plotësimi i Planit të Punës e kalendarit të aktiviteteve, përgatitja e një liste paraprake të dokumenteve që do t’u kërkohen institucioneve përkatëse, si dhe miratimi i buxhetit të komisionit.
Kuvendi i Kosovës e themeloi komisionin hetimor parlamentar më 29 tetor, me mandat që mund të zgjasë jo më shumë se gjashtë muaj. Hetimi përfshin veprimet dhe mosveprimet institucionale në rastin e Arlinda Zekajt, e vrarë më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës, si edhe mënyrën se si institucionet trajtojnë dhunën në familje.