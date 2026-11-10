Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë

Gjatë Forumit të Paqes në Paris, kryeministri Edi Rama deklaroi të martën se Kosova është shtet i pavarur dhe se Serbia do të përfitonte po ta pranonte sa më parë këtë realitet. Në të njëjtin bashkëbisedim, ai dënoi dhunën në protestat kundër qeverisë së tij, duke thënë se pas saj ndërthuren faktorë që shkojnë nga Irani te opozita dhe krimi i organizuar.
Rama mori pjesë në sesionin për zgjerimin e Bashkimit Europian dhe brezin e ri. Një ditë më parë, ai ishte pritur në Pallatin Élysée nga presidenti i Francës, Emmanuel Macron. Forumi i Paqes në Paris mbahet më 10 dhe 11 nëntor.
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I pyetur për rolin që mund të luajë Shqipëria në ruajtjen e paqes në Ballkanin Perëndimor, në kushtet e tensioneve Kosovë–Serbi, Rama tha se pavarësinë e Kosovës e kanë njohur shumë shtete, ndonëse jo të gjitha. Sipas tij, ky është një realitet i pakthyeshëm dhe Kosova nuk mund të bëhet pjesë e një fantazie të re serbe.
Kryeministri u shpreh se Serbinë e pengon një “fantazmë” në normalizimin e plotë të marrëdhënieve rajonale. Ai tha se serbët do të ishin më mirë nëse do ta trajtonin sa më shpejt pavarësinë e Kosovës si fakt të jetës. Çështja mes dy vendeve, sipas tij, mbetet e hapur, ndërsa as marrëdhëniet e Serbisë me BE-në nuk duken më të mira.
Rama iu referua edhe një shprehjeje të gjyshes së tij, sipas së cilës një fqinj i lumtur sjell lumturi në shtëpi. Meqë fqinjët nuk mund t’i zgjedhësh, tha ai, është më mirë të përpiqesh të kesh marrëdhënie të mira me ta.
Duke folur për protestat, Rama veçoi tubimet masive të fillimqershorit nga ato që pasuan. Në protestat e para, sipas tij, morën pjesë njerëz të shtresave të ndryshme, të nxitur nga projekti turistik i lidhur me Jared Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Rama tha se projekti u kthye në një “flamur të kuq” që ndezi zemërimin. Më vonë, sipas tij, protestat u vijuan nga një grup më i vogël, i cili kaloi në dhunë të papranueshme.
Kryeministri e përshkroi sfondin e protestave si një përzierje faktorësh. Mes tyre renditi shqetësimet për mjedisin dhe koston e jetesës, të cilat i konsideroi të ligjshme, por edhe propagandën antisemite që, sipas tij, nxitet nga armiqtë e vendit, konkretisht Republika Islamike e Iranit. Ai akuzoi partitë opozitare, të mëdha dhe të vogla, se qëndrojnë pas të rinjve të radikalizuar me “iluzionet e Antifas”. Rama përmendi gjithashtu persona që, sipas tij, janë sjellë dhe paguar nga krimi i organizuar.
Si reagim ndaj protestave, Rama përmendi dialogun, masat e buxhetit të ri për të zbutur koston e jetesës dhe veprimet e policisë, prokurorisë e gjykatave ndaj shkelësve të ligjit. Ai tha se protestat lidhen edhe me përplasjen e botës reale me rrjetet sociale, ku shumë të rinj marrin si informacion, ashtu edhe dezinformacion.
Protestuesit kundër qeverisë kërkojnë dorëheqjen e Ramës dhe, që prej tetorit, lëvizja udhëhiqet kryesisht nga studentët. Të shtunën e kaluar, para Ministrisë së Arsimit në Tiranë, policia përdori ujëhedhës dhe gaz lotsjellës ndaj protestuesve, mes të cilëve kishte edhe mbështetës të Partisë Demokratike. Rama nuk ka pranuar deri tani të japë dorëheqjen.
Për rrugën drejt BE-së, kryeministri tha se askush nuk mund të japë garanci për Europën. Megjithatë, ai iu referua raportit më të fundit të Komisionit Europian, sipas të cilit puna për traktatin e anëtarësimit duhet të nisë vitin e ardhshëm. Nëse procesi ecën mirë, tha Rama, Shqipëria mund t’i mbyllë negociatat në fund të vitit të ardhshëm. Hapi përfundimtar do të varet edhe nga gjendja e BE-së pas dy ose tre vjetësh, si dhe nga Franca, ku vitin e ardhshëm mbahen zgjedhje.
Sipas Ramës, shqiptarët janë më eurooptimistët në kontinent. Ai tha se, pas izolimit komunist, ata u shndërruan në fanatikë të Perëndimit, të cilët i përshkroi si “talebanë perëndimorë”. Për shqiptarët, shtoi ai, BE-ja nuk është bankomat, por një hapësirë që ofron liri, siguri dhe paqe.
Rama e cilësoi “gënjeshtër” pretendimin se Ukrainës po i mundësohet një anëtarësim i përshpejtuar përmes një përjashtimi. Ai tha se paketa e re e zgjerimit vendos në pararojë Shqipërinë, Malin e Zi, Ukrainën dhe Moldavinë. Sipas tij, BE-ja duhet të gjejë “momentin e saj Helmut Kohl” dhe t’i ulë në tryezë të shtatë vendet që negociojnë, pa ndërprerë procesin e bazuar në meritë.
Për emigrimin e të rinjve, kryeministri tha se largimet nuk përbëjnë një prirje në rritje. Ai e lidhi zhvillimin ekonomik të Shqipërisë me rritjen e pritshmërive të qytetarëve. Rama tha gjithashtu se vendi po përdor inteligjencën artificiale për përafrimin e ligjeve me ato të BE-së, proces që, sipas tij, Kroacisë i mori shtatë vjet. Qeveria po punon edhe për një sistem prokurimesh publike që do të funksionojë tërësisht përmes inteligjencës artificiale.
I pyetur nëse projekti për një shtet bektashi në Tiranë do të vijojë edhe pas anëtarësimit në BE, Rama tha se qeveria po punon për të, por mbetet për t’u parë se deri ku do të arrijë.
Në përfundim, Rama tha se sfida më e madhe nuk është anëtarësimi i Shqipërisë, por aftësia e Europës për t’u përballur me polarizimin dhe ndikimin e rrjeteve sociale. Ai paralajmëroi se qendra politike europiane po zbrazet.