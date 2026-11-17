Në një mbledhje të mbajtur në format elektronik, Qeveria e Kosovës miratoi disa nisma për marrëveshje kredie e grantesh me institucione financiare ndërkombëtare, si dhe vendime për ndarjen e transferimin e mjeteve buxhetore.
Ndër vendimet e marra janë dy projektligje për ratifikimin e marrëveshjeve të kredisë që kanë për qëllim zhvillimin e sektorit shëndetësor.
Të lidhura
None found
Marrëveshja me Bankën Evropiane të Investimeve lidhet me projektin “Përmirësimi i Pajisjeve Mjekësore dhe Infrastrukturës”. Plani përfshin blerjen e pajisjeve të reja mjekësore, rehabilitimin e hapësirave ku do të vendosen ato dhe trajnimin e ekipeve përgjegjëse për mirëmbajtje.
Marrëveshja tjetër, me Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës, mbështet projektin “Përmirësimi i Kujdesit Shëndetësor Sekondar dhe Terciar”. Në kuadër të tij parashikohet modernizimi i pajisjeve në gjashtë spitale publike, rinovimi i infrastrukturës spitalore dhe përmirësimi i mundësive për diagnostikim e trajtim. Projekti synon gjithashtu zgjerimin e qasjes në shërbime shëndetësore, sidomos për familjet me të ardhura të ulëta dhe grupet e cenueshme.
Kabineti miratoi edhe nisma për marrëveshje kredie e grantesh që përfshijnë infrastrukturën, mjedisin dhe energjinë.
Një prej tyre është marrëveshja e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina” me KfW Frankfurt am Main për projektin “Zhvillimi Urban i Përshtatur me Klimën – Ujërat e Zeza në Prishtinë”.
U miratua edhe nisma për marrëveshjen e grantit ndërmjet Kosovës, KOSTT-it dhe KfW-së, që i dedikohet projektit “Përmirësimi i Rrjetit të Transmetimit”.
Po ashtu, Qeveria dha miratimin për nismën e marrëveshjes së grantit mes Kompanisë për Menaxhimin e Deponive të Mbeturinave në Kosovë dhe KfW-së. Projekti “Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta II-IV” do të ketë kontribut nga Bashkimi Evropian.
Një marrëveshje kredie me Agjencinë Franceze për Zhvillim synon ndërtimin e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Prishtinë; nisma për lidhjen e saj u miratua në mbledhje.
Në sektorin energjetik u miratua nisma për marrëveshje granti me Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim, të cilat veprojnë si administratorë të Komisionit Evropian. Financimi lidhet me projektin e Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë.
Qeveria shqyrtoi dhe miratoi edhe kërkesa që kanë të bëjnë me administrimin e buxhetit.
Mes tyre është kërkesa e Ministrisë së Financave për realizimin e kursimeve dhe ndarjeve buxhetore, si dhe për ndarjen e mjeteve që do të mbulojnë mungesën e shkaktuar nga alokimi i parakohshëm.
Gjithashtu, u aprovua kërkesa e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për transferimin e mjeteve buxhetore deri në 25 për qind të ndarjeve të prekura negativisht.