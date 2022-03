Publikohet sondazhi i fundit: Kjo parti do të fitonte nëse zgjedhjet do të mbaheshin këtë të diel (FOTO LAJM)

Nëse zgjedhjet e përgjithshme nacionale do të mbaheshin këtë të diel, 62.6% e qytetarëve kanë gatishmëri për të dalë në zgjedhje. Kështu janë përgjigjur qytetarët në hulumtimin e opinionit publik të kryer nga UBO Consulting për T7.

Rezultatet e këtij hulumtimi ekskluziv, po shpalosen në emisionin Presisng.

Megjithatë, ndryshe nga 14 shkurti i vitit 2021, kur në zgjedhjet nacionale Lëvizja Vetëvendosje, bashkë me Listën Guxo, shënuan fitore bindëse duke marrë mbi 50% të votave të përgjithshme, vullneti i qytetarëve tani duket më i balancuar.

Në “nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin këtë të diel, për cilin subjekt politik do të votonit?”, qytetarët, me votë të deklaruar, janë përgjigjur si vijon:

Lëvizja Vetëvendosje – 41.9%

Partia Demokratike e Kosovës – 21.6%

Lidhja Demokratike e Kosovës – 19.4%

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – 7.2%

Lista Guxo – 1.1%

Nisma Social Demokrate – 1%

Aleanca Kosova e Re – 0.5%

Partia Socialdemokrate – 0.3%

Sipas këtij rezultati të hulumtimit, del se nëse zgjedhjet do të mbaheshin këtë të diel, VV dhe Lista Guxo, së bashku do të merrnin 43% të votave të përgjithshme.

Do të ndryshonte edhe përbërja në Kuvendin e Kosovës, ku në mesin e pesë partive parlametnare, VV do t’i merrte 46 ulëse, PDK 24, LDK 22 dhe AAK 8.

Metodologjia e aplikuar në këtë hulumtim, është bërë me përzgjedhjen e amvisërisë duke shfrytëzuar metodën sistematike të rastësisë, si dhe zhvillimin e anketës me personin i cili e ka ditëlindjen e parë më të afërt i moshës mbi 18 vjet.

Për hulumtimin e kryer, lista votuese e KQZ-së e vitit 2021 ka shërbyer si kornizë për ndërtimin e mostrës, ndërkaq mostra n=1065 e dizajnuar për sigurimin e mostrës përfaqësuese, e shtresuar sipas etniciteteve: shqiptar, serb dhe minoritete jo-serbe. Minoritetet e mbi-përfaqësuara në anketim, mostra e peshuar për analizë.

Gjinia e të anketuarve është 50.3% meshkuj dhe 49.7% femra, ndërkaq shtrirja sipas vendbanimeve urban 42.8% dhe 57.2% rural. Margjina e gabimit ±3 pikë të përqindjes në përzgjedhje për interval të konfidencës 95%. Periudha e anketimit është mes 07 dhe 15 marsit 2022.