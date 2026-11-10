Presidentja Shiroka-Pula takohet me shefin e EULEX-it, diskutojnë për sundimin e ligjit

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, u takua sot me Antero Lopes, shefin e Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX).
Në njoftimin për media bëhet e ditur se biseda u përqendrua te forcimi i rendit dhe ligjit, funksionimi i institucioneve dhe garantimi i sigurisë për të gjithë qytetarët.
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Gjatë takimit, Shiroka-Pula nënvizoi angazhimin e institucioneve të Republikës së Kosovës për sundimin e ligjit, për pavarësinë dhe profesionalizmin e institucioneve të drejtësisë, si edhe për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore.