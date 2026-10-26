Përmendja e Samiut dhe Mërgim Lushtakut në rastin e vrasjes së një gruaje shkakton përplasje në Kuvend

Një debat i ashpër është zhvilluar në Kuvend mes deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Mërgim Lushtaku, dhe deputetes së Lëvizjes Vetëvendosje, Arbëreshë Kryeziu-Hyseni. Përplasja nisi pasi Kryeziu-Hyseni përmendi Lushtakun dhe babain e tij në lidhje me rastin e një burri që kishte vrarë një grua dhe mikun e tij.
Lushtaku e cilësoi deklaratën si shpifje dhe e sfidoi deputeten që të njëjtat pretendime t’i përsëriste edhe jashtë sallës së Kuvendit, duke paralajmëruar se ndaj saj do të ngrinte padi.
Të lidhura
None found
Lushtaku tha se Kryeziu-Hyseni e kishte lidhur emrin e babait të tij me një person që kishte kryer vrasje, duke i marrë jetën një gruaje dhe mikut të vet. Sipas tij, deputetja po e përdor imunitetin që gëzon në foltore për të shpifur me vetëdije.
“Po vjen në shprehje të flas këtu në një rast të tillë ku lakohet edhe emri im dhe i babait tim dhe këtu kam fjalën për Arbëreshë Kryeziun, që përmendi emrin e babait tim që e ka ndërlidhur me një rast të një personi që kryer vrasje, ku ka marrë jetën e gruas dhe mikut të tij, gjë që nuk është as në kulturën tonë. Ajo e di që ka imunitet në foltore këtu dhe shpif qëllimshëm, e ftoj të dalë edhe jashtë kuvendit dhe t’i thotë të njëjtat fjalë dhe padia do t’i vij menjëherë. Duhet të përmbahemi para se të flasim diçka”, tha Lushtaku.
Arbëreshë Kryeziu-Hyseni iu përgjigj duke deklaruar se reagimi i deputetit të PDK-së, sipas saj, e përforconte atë që ajo kishte thënë më herët. Ajo mohoi se ishte kërcënuar nga Lushtaku, ndërsa pretendoi se ai kishte pasur marrëdhënie të afërta me personin për të cilin po flitej.
“A po e shihni se për çka folëm dhe qysh në fund dalin dhe ia vënë vulën kësaj që thamë. A u kërcënova unë tash, a me tha hajde dil jashtë dhe thuaje nëse ke guxim. Kurrë nuk u konvenon juve me u thënë të vërtetën. Deri tash heshtët. Kur ua thua të vërtetën të thonë ta njoh babën e vëllain. Ky zotëria asnjëherë nuk e ka mohuar afërsinë me personin. Të gjithë e dinë që ti ke lidhje të ngushta me të”, tha ajo.
Në përplasjen mes dy deputetëve u përfshi edhe kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu. Ajo rikujtoi një rast të mëparshëm, kur sipas saj, Mërgim Lushtaku e kishte akuzuar atë dhe deputeten Arbërie Nagavci se kishin ardhur të dehura në Kuvend.
Haxhiu foli gjithashtu për një incident të ndodhur në Kuvend, gjatë të cilit, sipas saj, i ishin mavijosur krahët. Ajo tha se, pavarësisht kësaj, nuk ishte thirrur nga Prokuroria.
“Çka ne flasim këtu na dëgjojnë qytetarët. Më kujtohet shumë mirë kur në një seancë unë jam akuzuar bashkë me Arbërie Nagavcin nga Lushtaku se kemi ardhur në kuvend të dehura… Paramendojeni çfarë efekti ka ajo deklaratë këtu në Kuvend. Po ashtu, unë krahët e mi i kam pasur të mavijosur nga Mërgim Lushtaku kur ka bë dhunë në kuvend, por mua nuk më ka thirrur prokuroria”, tha ajo.
Gjatë replikës, Lushtaku deklaroi se edhe deputetët e tjerë mund të kenë shkaktuar lëndime gjatë aksioneve politike. Ai kërkoi që të gjithë ata që bëjnë deklarata në foltoren e Kuvendit t’i përsërisin ato edhe jashtë saj dhe të përballen me ligjin, duke theksuar se nuk kishte bërë thirrje për përballje fizike.
“Edhe ju keni lënduar, kur ka aksione politike dikush lëndohet. Unë i ftoj të gjithë ata që folin në foltore të flasin jashtë Kuvendit që ne të ballafaqohemi me ligjin. Asnjëherë nuk thashë të ballafaqohemi fizikisht”, tha ai.