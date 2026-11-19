Jakup Krasniqi, ish-kryetar i Kuvendit të Kosovës, e ka mbyllur qëndrimin disaorësh në banesën e familjes së tij në Prishtinë, duke përmbyllur kështu ditën e dytë të vizitës.
Ai është shoqëruar jashtë banesës nga automjetet e EULEX-it, në kushte të shtuara sigurie.
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Sipas raportimeve, Krasniqi pritet të qëndrojë edhe dy ditë të tjera në Kosovë. Burime bëjnë me dije se pas largimit nga shtëpia, ai po mbahet në ambientet e EULEX-it.
Edhe një ditë më parë, Krasniqi kishte kaluar disa orë me familjen e tij në Prishtinë.
Dhomat e Specializuara kanë njoftuar se, për shkak të arsyeve humanitare bindëse, Trupi Gjykues e ka autorizuar Zyrën Administrative që të organizojë një vizitë të mbikëqyrur të Jakup Krasniqit në Kosovë.
Më 16 shtator, Jakup Krasniqi u dënua në shkallë të parë nga Dhomat e Specializuara me 25 vjet burgim.