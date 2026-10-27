PDK shpenzoi 212.394 euro në tremujorin e tretë të vitit 2026

Partia Demokratike e Kosovës ka shpenzuar gjithsej 212.394 euro nga korriku deri në shtator të vitit 2026, sipas raportit të publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).
KQZ-ja ka bërë publike raportet financiare për tremujorin e tretë të vitit 2026, të cilat paraqesin shpenzimet e subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës gjatë kësaj periudhe.
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Raportet tremujore për periudhën korrik-shtator 2026 janë të qasshme në uebfaqen e KQZ-së, në vegzën: https://kqz-ks.org/raportet-financiare-tremujore/