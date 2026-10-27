PDK shpenzoi 212.394 euro në tremujorin e tretë të vitit 2026

PDK shpenzoi 212.394 euro në tremujorin e tretë të vitit 2026

Partia Demokratike e Kosovës ka shpenzuar gjithsej 212.394 euro nga korriku deri në shtator të vitit 2026, sipas raportit të publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).

KQZ-ja ka bërë publike raportet financiare për tremujorin e tretë të vitit 2026, të cilat paraqesin shpenzimet e subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës gjatë kësaj periudhe.

Të lidhura

None found

Raportet tremujore për periudhën korrik-shtator 2026 janë të qasshme në uebfaqen e KQZ-së, në vegzën: https://kqz-ks.org/raportet-financiare-tremujore/


Shtuar 27.10.2026 11:23

Tags: , ,
122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara