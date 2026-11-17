Me përfundimin e procesit për pengim të drejtësisë, vëmendja e Gjykatës Speciale në Hagë rikthehet te çështja kryesore ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit. Mbrojtja dhe Prokuroria duhet të dorëzojnë deri më 27 nëntor njoftimet për ankimimin e aktgjykimit për krime lufte.
Paneli i Gjykatës së Apelit e përcaktoi këtë datë pasi, më 29 shtator, pranoi pjesërisht kërkesën e ekipeve mbrojtëse për shtyrjen e afatit. Avokatët kishin kërkuar kohë deri më 15 dhjetor, duke iu referuar vëllimit dhe ndërlikueshmërisë së vendimit, si edhe faktit se ai nuk ishte përkthyer në shqip.
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Afati i 27 nëntorit zbatohet gjithashtu për Zyrën e Prokurorit të Specializuar. Në njoftimet për apel, të dyja palët duhet të përcaktojnë pjesët e aktgjykimit që duan të kundërshtojnë në shkallën e dytë.
Më 16 shtator, Dhomat e Specializuara i shpallën Thaçin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin fajtorë për krime lufte, mes tyre vrasje, torturë, trajtim mizor dhe ndalim arbitrar. Ata u liruan nga akuzat për krime kundër njerëzimit. Thaçi dhe Krasniqi morën nga 25 vjet burg, Veseli 18 vjet, ndërsa Selimi 13 vjet. Vendimi nuk është përfundimtar.
Në çështjen e veçantë për pengim të drejtësisë, gjyqtari Christopher Gosnell dënoi sot Thaçin me 17 muaj burgim. Ai u shpall fajtor për tentativë të pengimit të personave zyrtarë, shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe mosbindje ndaj gjykatës. Gjykata bëri të ditur se ky dënim do të vuhet veçmas nga ai i dhënë për çështjen e krimeve të luftës.
Edhe vendimi i shpallur sot është i shkallës së parë dhe mund të ankimohet.