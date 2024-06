Osmani uron shefin e ri të NATO-s: Mezi pres të punojmë së bashku për të avancuar anëtarësimin e Kosovës në NATO

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka uruar Sekretarin e ri të Përgjithshëm në NATO, Mark Rutte.

Osmani përmes një postimi në platformën X ka shkruar se përvoja, lidershipi dhe njohuritë e tij do të jenë të paçmueshme për Aleancën.

Ajo po ashtu tha se bashkëpunimi i fortë me NATO-n do të vazhdojë edhe me Sekretarin e Përgjithshëm Rutte.

“Gjatë viteve, ne kemi punuar së bashku për shumë çështje të rëndësishme dhe nuk kam dyshim se bashkëpunimi ynë i fortë do të vazhdojë derisa ai të marrë këtë përgjegjësi të re. Mezi pres të punojmë së bashku për të avancuar anëtarësimin e Kosovës në NATO dhe të punojmë drejt paqes dhe sigurisë së qëndrueshme në të gjithë kontinentin tonë dhe më gjerë”, ka shkruar Osmani në X.