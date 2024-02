Osmani: Ne i qëndrojmë përkrah Ukrainës, liria do të triumfojë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se Kosova i qëndron përkrah Ukrainës në dyvjetorin e pushtimit të saj nga Rusia, duke nënvizuar se “ne e dimë se si është ta paguash çmimin më të lartë për liri”.

“Ne e dimë çfarë është dhimbja për humbjen e fëmijëve të pafajshëm; për dhunën seksuale në luftë; për varret masive me eshtrat e më të dashurve tanë. Por, liria triumfoi dhe do të triumfojë përsëri. Rroftë Ukraina”, shkroi Osmani në rrjetin social X.

We #StandWithUkraine because we know what it’s like to pay the highest price for freedom.

We know the pain of losing innocent children; of wartime sexual violence; of massive graves with remains of our loved ones.

But freedom prevailed

And it’ll prevail again!

Slava Ukraini! https://t.co/NYsNeFu5u4

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) February 24, 2024