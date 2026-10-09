Nis faza e aplikimeve për provimin e Jurisprudencës

Ministria e Drejtësisë ka bërë të ditur se tashmë është çelur mundësia për t’u regjistruar në Provimin e Jurisprudencës.
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Sipas njoftimit zyrtar, provimi do të zhvillohet në datat 21 dhe 22 nëntor 2026, ndërsa personat e interesuar mund të paraqesin kërkesat e tyre brenda këtij procesi.
Dorëzimi i kërkesave dhe i dokumenteve përkatëse do të jetë i mundur nga data 9 deri më 19 tetor 2026.
Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të përcaktuar nga Ministria e Drejtësisë.