Nis faza e aplikimeve për provimin e Jurisprudencës

Nis faza e aplikimeve për provimin e Jurisprudencës

Ministria e Drejtësisë ka bërë të ditur se tashmë është çelur mundësia për t’u regjistruar në Provimin e Jurisprudencës.

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Sipas njoftimit zyrtar, provimi do të zhvillohet në datat 21 dhe 22 nëntor 2026, ndërsa personat e interesuar mund të paraqesin kërkesat e tyre brenda këtij procesi.

Dorëzimi i kërkesave dhe i dokumenteve përkatëse do të jetë i mundur nga data 9 deri më 19 tetor 2026.

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të përcaktuar nga Ministria e Drejtësisë.


Shtuar 9.10.2026 11:12

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