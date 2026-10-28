Në Mitrovicën e Veriut zbulohen mbetje eshtërore njerëzore

Në Mitrovicën e Veriut zbulohen mbetje eshtërore njerëzore

Mbetje eshtërore të njeriut janë zbuluar në Mitrovicën e Veriut, gjatë një operacioni për zhvarrosje.

Aksioni u zhvillua në kuadër të hetimeve për gjetjen e personave të zhdukur gjatë luftës së viteve 1998-1999.

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Raporti policor bën të ditur se më 27 tetor, Sektori i Hetimeve për Persona të Zhdukur Gjatë Luftës, në bashkëpunim me Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML), zbatoi urdhrin gjyqësor për zhvarrosjen.

Gjatë punimeve u gjetën disa mbetje eshtërore njerëzore. Ato u morën nga vendi dhe u dërguan në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime mjekoligjore.


Shtuar 28.10.2026 10:28

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