Nagavci i kërkon “VOX Kosova” të tërheqë publikimin për shtëpinë brenda tri ditësh

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka kundërshtuar publikimin e portalit “VOX Kosova” me titull “Ekskluzive: Arbërie Nagavci blen shtëpi në lagjen luksoze me çmim fiktiv”. Sipas saj, pretendimet e paraqitura aty janë të pavërteta dhe shtëpia që shfaqet në kronikë nuk i përket familjes së saj.
Nagavci thotë se i njëjti pretendim është përhapur disa muaj më parë, edhe nga i njëjti portal. Ajo shprehet se atëherë i dha sqarimet e nevojshme dhe nuk synon t’i përsërisë sa herë që publikohen sërish këto pretendime. Deputetja e cilëson kronikën pjesë të përpjekjeve që, sipas saj, synojnë të dëmtojnë emrin e saj dhe të familjes.
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Duke iu referuar dokumenteve që portali pretendon se ka siguruar, Nagavci thotë se bëhet fjalë për materiale që ajo vetë ua kishte dërguar dy personave ndaj të cilëve ka ngritur tashmë padi për të njëjtën shpifje. Sipas saj, publikimi nuk sjell një zbulim gazetaresk, por ripërdor pretendime dhe dokumente të mëparshme.
Deputetja e akuzon portalin për mungesë profesionalizmi dhe thotë se askush prej tij nuk e ka kontaktuar për të marrë qëndrimin e saj. Ajo thekson se liria e medias nuk mund të përdoret për shpifje, manipulim apo denigrim.
Nagavci bën të ditur se ka paditur dy personat që, sipas saj, nisën përhapjen e pretendimit, si dhe Lirim Mehmetajn për shpifje. Ajo shprehet se do të kërkojë përgjegjësi ligjore nga kushdo që cenon reputacionin e saj dhe të familjes.
Duke u mbështetur në Ligjin Civil kundër Shpifjes dhe Fyerjes, Nagavci i kërkon “VOX Kosova” ta tërheqë menjëherë publikimin dhe të kërkojë falje publike. Nëse këto nuk ndodhin brenda tri ditësh, ajo thotë se do të ndërmarrë hapa ligjorë dhe do t’i drejtohet Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës.
Në fund të reagimit, deputetja shprehet se sulmet që i konsideron të orkestruara, shpifjet dhe fushatat denigruese nuk do ta frikësojnë, zmbrapsin apo ndalin atë dhe familjen e saj.