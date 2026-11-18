Gjatë dëshmisë së tij para Komisionit Hetimor Parlamentar, kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, deklaroi se e ndjera Arlinda Zekaj nuk kishte kërkuar asnjëherë strehim për veten, por vetëm për fëmijën e saj.
Ai u pyet për veprimet e institucioneve komunale dhe përgjegjësinë në trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Deputetja e PDK-së Besa Kabashi-Ramaj e pyeti nëse pas vrasjes kishte kërkuar vlerësim të shërbimeve komunale dhe çfarë mekanizmash do të përdorte për të adresuar mangësitë. Muhaxheri u ndal te rekomandimet e Ministrisë, për të cilat tha se komuna kishte nisur zbatimin dhe se ishin drejt përfundimit.
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Ai theksoi se raporti i Ministrisë ishte mirëpritur dhe se rekomandimet i drejtoheshin kryetarit, jo QPS-së; shtoi se kishte filluar zbatimin e tyre dhe ishte pranë përfundimit.
Deputeti Burim Ramadani e pyeti nëse kishte pasur ndërhyrje politike, institucionale apo individuale. Ai kërkoi të dinte nëse Muhaxheri kishte ndonjë dyshim ose vlerësim për ndërhyrje nga jashtë, qofshin ato politike, institucionale, individuale apo biznesore, dhe se cilët ishin “të fortit e Dukagjinit”. Muhaxheri u përgjigj se nuk kishte dëgjuar për raste të tilla dhe se nuk kishte ndier asnjëherë trysni. Sipas tij, edhe në një rast më të rëndë nuk kishte pasur ndërhyrje, pasi rasti ishte menaxhuar dhe nuk ishte lejuar që të ndodhte diçka.
Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Adelina Tërshani, e pyeti se cilat rekomandime të Ministrisë po zbatonte. Muhaxheri sqaroi se bëhej fjalë për tri rekomandime: një për zyrtaren Toska Gega, që të dilte në komision, një për Durimin Kelemendi dhe një për drejtoreshën e Qendrës për Punë Sociale në Pejë, e cila duhej të largohej në një vend tjetër. Sipas tij, ata kishin shkuar në Komision disiplinor dhe çështja ishte në fazën e ankesave.
I pyetur nga deputeti Eman Rrahmani për dy rastet e tjera që përmendi, Muhaxheri tha se në njërin rast viktimës i ishte siguruar strehim dhe mbrojtje. Ai shtoi se viktimës i ishte ndaluar afrimi i autorit, komuna po ia paguante qiranë e banimit dhe nuk e kishte lejuar të kthehej në shtëpinë e nënës, sepse atje ishte sulmuar më parë. Sipas tij, njëri rast kishte ndodhur pak para vrasjes së Arlindës dhe rasti i dytë pas saj.
Muhaxheri theksoi edhe një herë se Arlinda Zekaj nuk kishte kërkuar strehim për vete, por vetëm për fëmijën e saj.
Deputeti i LVV-së Armend Baloku e pyeti nëse e njihte familjen Sylaj dhe Jeton Sylajn. Muhaxheri u përgjigj se nuk i njihte.
Baloku pyeti gjithashtu nëse në komunë kishte pasur raste kur persona me ndikim shoqëror ose politik kishin kërcënuar zyrtarët komunalë, dhe kërkoi detaje për një incident mes Muhaxherit dhe një qytetari. Muhaxheri mohoi se kishte pasur raste të tilla ose ndonjë ndërhyrje.
Në fund, Baloku e pyeti nëse njihej me ish-kryeprokurorin e Pejës, tashmë të shkarkuar. Muhaxheri konfirmoi se e njihte, por tha se kishte pasur përvoja të këqija dhe se ishin ndarë në marrëdhënie jo të mira. Ai iu përgjigj me thumb Lëvizjes Vetëvendosje se, po të thirrej nga prokuroria, ai do të shkonte, ndryshe nga të tjerët.
Kryetari i Komunës së Pejës i ka cilësuar si politike kërkesat për dorëheqjen e tij pas vrasjes së Arlinda Zekajt. Pas intervistimit në komision, ai tha se me këto kërkesa do të ballafaqohej nëse ato vijnë nga kandidatët për kryetar komune.
Ai shtoi se nuk ishte prononcuar për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt para se të flisnin organet kompetente, sepse e konsideronte ngjarjen tepër tragjike për t’u politizuar.