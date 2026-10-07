Minatori i Trepçës pas daljes nga nëntoka: Koleget janë mirë dhe po ngjiten drejt daljes

Ka nisur nxjerrja e minatorëve të Trepçës, të cilët kishin mbetur të ngujuar nën tokë.
Një prej punëtorëve që doli nga miniera tha se kolegët e tij janë në gjendje të mirë dhe po ecin nëpër shkallë për t’u kthyer në sipërfaqe.
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“Para gjysmë ore dola nga horizonti i nëntë. Për momentin gjendja është e mirë. Të tjerët kanë mbetur atje, por tani po u dërgojnë edhe ushqim. Po ngjiten shkallëve përpjetë. Besoj se do t’u gjendet një zgjidhje”, deklaroi ai.
Minatori shtoi se kolegët e tjerë po ngjiten nëpër shkallë dhe kanë ushqim.
Ndërkohë, ekipet përkatëse vijojnë përpjekjet për nxjerrjen e të gjithë minatorëve nga miniera.