Ligji për Specialen mbetet pa lëvizje në Kuvend, ndonëse PDK-ja kërkoi përfundimin brenda katër javësh

Kanë kaluar gati një javë nga kthimi në Kuvend i Ligjit për Dhomat e Specializuara, por deri tani nuk ka nisur asnjë veprim për rishqyrtimin e tij. Presidentja Justina Shiroka-Pula e riktheu ligjin pas kërkesës së Grupit Parlamentar të PDK-së, i cili kërkoi që dispozitat të plotësohen dhe siguria juridike të forcohet pa vonesa të panevojshme, brenda një afati prej katër javësh.
Kërkesa e PDK-së u bë më 22 tetor, pas miratimit të ndryshimeve ligjore në seancën e mbajtur me ngut gjatë natës mes 6 dhe 7 tetorit. Në të njëjtën seancë u zgjodh edhe presidentja e re. Partia kërkoi që ligji për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar të kthehej në Kuvend për rishqyrtim.
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Në letrën drejtuar Shiroka-Pulës, PDK-ja tha se synimi ishte përmirësimi i ligjit dhe forcimi i bazës së tij juridike. Sipas saj, pjesa më e madhe e ligjit është përfunduar, ndërsa rishqyrtimi do të shërbente për verifikimin përfundimtar profesional dhe për trajtimin e elementeve që mund të pengojnë zbatimin. Partia nënvizoi se kërkesa ishte për rikthim në Kuvend, jo në Qeveri dhe as për nisje të procesit nga e para.
PDK-ja u shpreh se është krenare për nismën dhe për mbështetjen që ajo ka marrë, duke theksuar se mbrojtja e UÇK-së, e vlerave të luftës çlirimtare dhe e ish-pjesëtarëve të saj në Hagë është përgjegjësi e panegociueshme. Në letër, partia tha gjithashtu se procesi duhet të çojë në përfundimin e ligjit dhe hyrjen e tij në fuqi pa zvarritje të panevojshme.
Sa i përket afatit, PDK-ja deklaroi se pret që ligji të miratohet sërish brenda katër javësh, njësoj siç u miratua më 6 tetor 2026. Ajo falënderoi mbështetësit e ligjit dhe ata që, sipas saj, do të ndihmojnë në përmbylljen e tij.
Megjithatë, gjashtë ditë pas vendimit të presidentes, në Kuvend nuk kanë filluar diskutimet dhe nuk është bërë e ditur ndonjë plan për hapat e ardhshëm. PDK-ja u ka bërë thirrje ekspertëve që kanë shprehur gatishmëri për të kontribuar, mes tyre edhe Avokatit të Popullit, që të dorëzojnë propozime konkrete.
Bashkimi Europian e mirëpriti kthimin e ligjit në Kuvend, pasi kishte shprehur shqetësim kur ndryshimet u miratuan nga Kuvendi i Kosovës në tetor. Tani BE-ja pret të konsultohet nëse diskutimet për ligjin rifillojnë në Kuvend.
Një zëdhënës i BE-së tha se, në përputhje me letërkëmbimin mes përfaqësueses së lartë të Bashkimit Europian dhe presidentes së Kosovës, janë përcaktuar modalitetet e konsultimit me BE-në para ndryshimit të legjislacionit. Ai shtoi se pret që konsultimi të zhvillohet në rast se çështja rihapet në Kuvend.
Ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës u miratuan pas 21 ditësh protestash kundër aktgjykimit dënues të shkallës së parë për krime lufte ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
Ndër dispozitat e reja parashihet kufizimi i juridiksionit të Gjykatës, dënime deri në 15 vjet burgim, mbajtja e procedurës në shkallën e Supremes në Kosovë dhe mundësia që të dënuarit të falen nga presidenti.