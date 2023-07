Lajçak: Kosova dhe Serbia duhet t’i rikthehen dialogut pa vonesë dhe të shmangen tensionet në Veri

I dërguari i Bashkimit Europian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak pas takimit me kryetarin e Partisë Demokratike Memli Krasniqin lidhur me tensionet në Veri, shprehet se të dy palët janë dakortësuar se situata duhet të de-përshkallëzohet.

Lajçak në ‘Twitter’ shkruan se Kosova dhe Serbia duhet t’i rikthehen dialogut pa vonesë dhe të shmangen tensionet në Veri.

Had a useful exchange of views with @PDKzyrtare Chair @MemliKrasniqi on the current situation in the north of Kosovo. We agree on the need to de-escalate and return to the Dialogue without delay. pic.twitter.com/ZJLeKyTSMk

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) July 14, 2023