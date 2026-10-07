Kurti pas inaugurimit të Presidentes së re: Na pret shumë punë, ky është lajmi më i gëzuar

Kurti pas inaugurimit të Presidentes së re: Na pret shumë punë, ky është lajmi më i gëzuar

Kryeministri Albin Kurti foli pas ceremonisë së inaugurimit të Justina Shiroka-Pulës si Presidente e re.

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Ai tha se përpara ka shumë punë dhe projekte, ndërsa zgjedhjen e Shiroka-Pulës e cilësoi si lajmin më të gëzuar, jo vetëm të muajit tetor.

“Kemi përpara shumë punë, stabilitet institucional dhe projekte të panumërta, disa të nisura më herët e të tjera që do t’i fillojmë tani. Kemi Presidente të re të Republikës dhe ky është lajmi më i gëzuar, jo vetëm i muajit tetor”, u shpreh Kurti.


Shtuar 7.10.2026 16:24

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