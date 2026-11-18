Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, nuk dha një qëndrim kur gazetarët e pyetën për aktgjykimin që Gjykata Speciale në Hagë shpalli të martën ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe të bashkakuzuarve në rastin e pengimit të administrimit të drejtësisë.
Dje, Gjykata Speciale në Hagë e shpalli fajtor Thaçin për disa pika të akuzës në rastin kundër administrimit të drejtësisë dhe e dënoi ish-presidentin e Kosovës me një vit e pesë muaj burgim.
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Aktgjykimi u shpall sot nga gjykatësi Christopher Gosnell, gjatë seancës në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
Në të njëjtin proces ishin të akuzuar edhe ish-drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI), Bashkim Smakaj, i dënuar me 12 muaj burgim; ish-kryetari i Malishevës, Isni Kilaj, i shpallur i pafajshëm; Fadil Fazliu, i dënuar me 12 muaj burgim; dhe ish-ministri i Drejtësisë, Hajredin Kuçi, i dënuar me një muaj burgim.