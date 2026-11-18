Jakup Krasniqi e ka përmbyllur vizitën familjare në Kosovë, ku kishte ardhur sot për arsye humanitare. Ish-kryeparlamentari kaloi kohë me të afërmit, ndërsa udhëtimi dhe qëndrimi u organizuan e u mbikëqyrën nga institucionet përkatëse.
Arsyeja e vizitës ishte gjendja shëndetësore e bashkëshortes së tij. Ky është një nga rastet kur Gjykata Speciale ka autorizuar kthimin e përkohshëm në Kosovë të një personi në paraburgim për arsye humanitare.
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Kjo ishte vizita e dytë e Krasniqit në Kosovë që nga arrestimi dhe dërgimi i tij në Hagë. Në rastin e parë, ai u kthye në vendlindje pas vdekjes së vëllait.
Ish-zëdhënësi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte nisur drejt Kosovës pasi iu dha leja për të vizituar familjen në vendlindje gjatë ditës së sotme.
Zëdhënësi i Dhomave të Specializuara, Michael, bëri të ditur se leja u miratua për shkak të rrethanave të rënda humanitare. Ai shpjegoi se vizitat e këtij lloji lejohen sipas Rregullës 56 të Rregullores së Procedurës dhe Provave të Dhomave të Specializuara, në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.
Sipas Michael, kërkesat shqyrtohen nga gjyqtari ose trupi gjykues i çështjes, i cili merr parasysh rrethanat dhe vendos brenda kuadrit ligjor të gjykatës dhe standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Ai shtoi se çështjet me karakter humanitar trajtohen me urgjencën dhe kujdesin që kërkojnë.
Krasniqi, figurë e njohur e UÇK-së, u dënua së fundmi nga Gjykata Speciale në Hagë me 25 vjet burgim.