Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, mori pjesë në pritjen e mbajtur para Forumit të Tretë Ekonomik Kosovë-Poloni, që do të zhvillohet nesër dhe pasnesër në Prishtinë.
Në aktivitet ishin të pranishëm përfaqësues institucionalë, anëtarë të komunitetit të biznesit, ekspertë dhe sipërmarrës nga të dy shtetet.
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Kurti tha se synimi i Kosovës është të zgjerojë prodhimin vendas dhe eksportet, si dhe të krijojë hapësira të reja për investime e bashkëpunim ekonomik me Poloninë.
“Synojmë të prodhojmë më shumë në vendin tonë dhe të eksportojmë sa më tepër jashtë tij. Nuk dëshirojmë të jemi thjesht një treg për të tjerët; duam të ofrojmë produkte e shërbime dhe të jemi partnerë përmes investimeve në Republikën e Kosovës”, u shpreh Kurti.
Ai njoftoi se diskutimet në forum do të trajtojnë tri fusha kryesore: ekonominë dhe qeverisjen digjitale; mbrojtjen, sigurinë dhe teknologjitë e sigurisë kibernetike; si dhe zhvillimin e prodhimit, infrastrukturës dhe energjisë.
Sipas Kurtit, këto sektorë krijojnë mundësi për ndarjen e përvojave dhe për ndërtimin e lidhjeve të reja që mbështesin zhvillimin.
Kryeministri theksoi gjithashtu rëndësinë e partneritetit me Poloninë, anëtare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ku Kosova synon të bëhet pjesë në të ardhmen.
Kurti rikujtoi se Polonia do të marrë pjesë muajin e ardhshëm në takimin e G20-s në Shtetet e Bashkuara.