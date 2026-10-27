Kurti kërkon veprime brenda 72 orësh për rastet me rrezik të lartë të dhunës në familje

Kurti kërkon veprime brenda 72 orësh për rastet me rrezik të lartë të dhunës në familje

Pas vrasjes së Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës, kryeministri Albin Kurti u ka caktuar Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Drejtësisë një afat prej 72 orësh për të ndërmarrë veprime.

Masat u bënë publike të hënën gjatë seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit, e cila u thirr lidhur me këtë rast. Sipas kërkesave të Kurtit, policia duhet të kryejë një rishikim urgjent të të gjitha rasteve aktive që vlerësohen me rrezik të lartë. Për çdo rast duhet të evidentohen masat e sigurisë, zyrtari përgjegjës, si dhe bashkëpunimi me institucionet në nivel qendror dhe lokal.

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Procesi duhet të përfshijë gjithashtu verifikimin e zbatimit të urdhrave mbrojtës dhe mënyrën e reagimit ndaj sinjaleve nga monitorimi elektronik.

Brenda të njëjtit afat, Ministria e Drejtësisë duhet të paraqesë një raport të hollësishëm mbi reagimin, ose mungesën e reagimit, të secilit institucion të përfshirë në këtë rast.

“Çdo shkelje duhet të zbardhet dhe çdo përgjegjësi të trajtohet sipas ligjit”, deklaroi Kurti.

Me 67 vota pro, Kuvendi miratoi një rezolutë me 14 pika, e cila përfshin edhe krijimin e një komisioni hetimor parlamentar. Pjesa më e madhe e deputetëve të opozitës nuk mori pjesë në votim, pasi kishte dalë nga salla më herët. Opozita kërkoi dorëheqjen e ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla, dhe ministrit të Brendshëm, Xhelal Sveçla, por të dy zyrtarët nuk pranuan të largohen.

Arlinda Zekaj, 49 vjeçe, u vra të dielën në mbrëmje në banesën e saj. Për vrasjen dyshohet kunati i saj, i cili ende ndodhet në arrati. Ajo u ishte drejtuar disa herë institucioneve për të kërkuar mbrojtje.

Zekaj është gruaja e tetë që është vrarë nga familjarët gjatë këtij viti në Kosovë dhe viktima e 67-të e një rasti të tillë që nga viti 2010.

Afati 72-orësh për përmbushjen e këtyre detyrimeve përfundon të enjten.


Shtuar 27.10.2026 08:50

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