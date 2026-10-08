Konjufca: Kosova duhet të përfshihet plotësisht në Korridorin VIII

Korridori VIII është një projekt evropian dhe përbën një nga akset kryesore të transportit që shtrihen përgjatë Ballkanit në drejtimin lindje-perëndim. Ai synon të krijojë lidhje mes Detit Adriatik dhe Detit të Zi, duke kaluar nëpër Itali, Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Bullgari.
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Ky projekt parashikon ndërtimin e rrugëve të reja, si dhe përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese rrugore e hekurudhore.
Gjatë Konferencës Ndërkombëtare për Korridorin e 8-të, e zhvilluar në Sofje, ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, kërkoi që Kosova të jetë pjesë e plotë e këtij rrjeti.
Sipas tij, ndërlidhja rajonale nuk lidhet vetëm me nevojat ekonomike, por ka edhe rëndësi të drejtpërdrejtë për sigurinë strategjike.
“Theksova nevojën për përfshirjen e plotë të Kosovës në këtë rrjet. Investimet tona në Linjën Hekurudhore 10 dhe në hekurudhën e planifikuar Prishtina-Durrës do të përmirësojnë lidhjet rajonale, do të krijojnë rrugë të larmishme transporti dhe do të fuqizojnë arkitekturën euroatlantike të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Një Ballkan Perëndimor i qëndrueshëm dhe i ndërlidhur kërkon bashkëpunim pa pengesa dhe përfshirje të plotë të Kosovës”, shkroi Konjufca në X.
Ministri ngriti gjithashtu shqetësimin për pengimin e vazhdueshëm nga Serbia të shkëmbimeve të energjisë elektrike me Kosovën. Ai deklaroi se kjo situatë dëmton sigurinë energjetike të rajonit dhe kërkoi ndërhyrje të vendosur nga Evropa për të garantuar respektimin e detyrimeve ekzistuese, raporton KosovaPress.
Në territorin e Bullgarisë, Korridori 8 përshkon linjën nga zona e Gyueshevos drejt Pernikut, Sofjes dhe Plovdivit, për të vijuar më pas në drejtim të Burgasit dhe Varnës. Një prej pjesëve kryesore që ende mungojnë për përmbylljen e tij është lidhja hekurudhore mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, përmes Gyueshevos dhe Kriva Palankës.
Korridori VIII bën pjesë në rrjetin evropian të transportit TEN-T dhe shihet si një nyje me rëndësi strategjike për tregtinë, lëvizjen dhe ndërlidhjen në Evropën Juglindore. Përfundimi i tij pritet të lehtësojë qarkullimin e njerëzve dhe mallrave ndërmjet Detit Adriatik, Detit të Zi dhe Detit Mesdhe, si edhe të forcojë integrimin e transportit në rajon.