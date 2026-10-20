Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila

Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion ka miratuar planin e angazhimeve për muajt e mbetur të këtij viti.
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Vendimi u mor në mbledhjen e zhvilluar të martën, ku anëtarët e komisionit përcaktuan edhe çështjet prioritare për periudhën në vijim.
Sipas planit të miratuar, gjatë muajit dhjetor para deputetëve do të raportojnë ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, si dhe ministrja e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, Mimoza Kusari Lila.
Raportimi i dy ministreve është përfshirë në agjendën e punës së komisionit për muajt e fundit të këtij viti.