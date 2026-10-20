Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila

Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila

Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion ka miratuar planin e angazhimeve për muajt e mbetur të këtij viti.

Të lidhura

None found

Vendimi u mor në mbledhjen e zhvilluar të martën, ku anëtarët e komisionit përcaktuan edhe çështjet prioritare për periudhën në vijim.

Sipas planit të miratuar, gjatë muajit dhjetor para deputetëve do të raportojnë ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, si dhe ministrja e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, Mimoza Kusari Lila.

Raportimi i dy ministreve është përfshirë në agjendën e punës së komisionit për muajt e fundit të këtij viti.


Shtuar 20.10.2026 12:24

Tags: ,
Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit

Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit
Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi

Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi
APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit

APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit
Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë

Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë
OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin

OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin
Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës

Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës
Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani

Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani
Aktakuzë ndaj 12 personave për mashtrime në importin e derivateve të naftës

Aktakuzë ndaj 12 personave për mashtrime në importin e derivateve të naftës