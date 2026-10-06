Koci kundërshton zgjedhjen e Presidentes: Pas skadimit të afatit kushtetues, Kosova duhet të mbajë zgjedhje

Pas zgjedhjes së Justina Shiroka-Pulës në postin e Presidentes së Kosovës, avokati Arianit Koci ka ngritur shqetësimin për respektimin e afatit kushtetues për zgjedhjen e kreut të shtetit.
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Sipas Kocit, procedura duhej të përmbyllej deri më 6 tetor. Ai vlerëson se tejkalimi i këtij afati e obligon vendin të shkojë në zgjedhje të parakohshme, transmeton “Bota sot”.
Koci ka theksuar se në paragrafin 226 të aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese për rastet KO256/26 dhe KO258/26 përcaktohet qartë se Kuvendi shpërndahet në bazë të Kushtetutës.
Ai ka rikujtuar gjithashtu se zgjedhjet e parakohshme duhet të zhvillohen brenda 45 ditësh nga dita e shpërndarjes së Kuvendit.
Për avokatin, mbajtja e zgjedhjeve tashmë nuk është çështje zgjedhjeje politike, por detyrim kushtetues.