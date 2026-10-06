Haradinaj pas miratimit të ndryshimeve për Specialen: Fitorja u takon protestuesve që qëndruan të palëkundur

Haradinaj pas miratimit të ndryshimeve për Specialen: Fitorja u takon protestuesve që qëndruan të palëkundur

Daut Haradinaj, nga Aleanca, ka reaguar pas miratimit të ndryshim-ligjit për Dhomat e Specializuara.

Përmes një postimi në Facebook, ai e cilësoi vendimin si një sukses të protestuesve, të cilët, sipas tij, nuk u tërhoqën për ditë të tëra.

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Haradinaj kritikoi gjithashtu ata që, siç u shpreh, bënë pazare në kurriz të dënimit të liderëve të UÇK-së.

“Kjo ishte fitore e protestuesve për ditë të tëra që nuk u dorëzuan, ndërsa ata që bënë pazare në kurriz të dënimit të liderëve të UÇK-së, le të mendohen mirë”, shkroi ai.

Në fund të reagimit të tij, Haradinaj e mbylli me thirrjen: “UÇK!”.


Shtuar 7.10.2026 00:39

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