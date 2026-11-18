Në ambientet e Kuvendit të Kosovës ka filluar provimi me shkrim për kandidatët që synojnë të emërohen gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës.
Provimin e zhvillon Komisioni i Posaçëm për Shqyrtimin e Kandidatëve për Emërim në Gjykatën Kushtetuese. Në të marrin pjesë kandidatët që kaluan fazën e parë të shqyrtimit të aplikacioneve.
Të lidhura
None found
Për dy vendet e lira në Gjykatën Kushtetuese aplikuan gjithsej 22 kandidatë. Prej tyre, 20 u vlerësuan se plotësonin kushtet për të vijuar në fazat e tjera të përzgjedhjes.