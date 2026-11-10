Jeton Sylaj del të enjten para gjykatës për kanosjen e Arlindës, seanca pa publik

Jeton Sylaj, ish-bashkëshorti i së ndjerës Arlinda Zekaj, pritet të dalë para gjykatës më 12 nëntor 2026. Seanca për çështjen e kanosjes ndaj saj do të zhvillohet me dyer të mbyllura.
Gjykata konfirmoi se seanca fillestare në çështjen penale ndaj të pandehurit J.S. është caktuar për 12.11.2026 dhe nuk do të jetë e hapur për publikun. Ajo nuk dha shpjegim për këtë vendim.
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Aktakuza ndaj Sylajt u ngrit më 23 tetor 2026 nga Prokuroria Themelore në Pejë. Ai akuzohet se e kishte rrahur Arlindën dhe e kishte kërcënuar me vdekje përpara se ajo të vritej me sëpatë nga kunati i saj, Albert Sylaj, vëllai i Jetonit.
Në aktakuzë përshkruhen të gjitha torturat që 49-vjeçarja kishte përjetuar prej tij.