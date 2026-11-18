Jakup Krasniqi e ka mbyllur vizitën e tij në Kosovë. Largimi i tij u zhvillua nën praninë e forcave të Policisë, ndërsa qytetarët e mbledhur shprehën mbështetje me thirrjet “UÇK!”.
Pak para se të nisej, Krasniqi u përshëndet me pjesëtarët e familjes në një çast tejet emocional.
Të lidhura
None found
Në momentin e largimit, zyrtarët policorë e shoqëruan atë, teksa të pranishmit vazhduan t’i bënin jehonë thirrjeve në nder të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Rikthimi i Krasniqit në Kosovë ishte i përkohshëm dhe u bë i mundur pas një lejeje të posaçme të lëshuar nga Dhomat e Specializuara në Hagë për arsye humanitare, me qëllim që ai të qëndronte pranë familjes së tij.