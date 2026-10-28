Ish-gjyqtari Kryeziu: Dorëheqja nuk duhet të presë zbardhjen e fakteve për rastin e Arlinda Zekajt

Ish-gjyqtari Kryeziu: Dorëheqja nuk duhet të presë zbardhjen e fakteve për rastin e Arlinda Zekajt

Ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese Kadriu Kryeziu, i ftuar në emisionin “DPT te Fidani”, komentoi zhvillimet e fundit lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt.

Sipas tij, dorëheqja duhej të ishte dhënë dhe çështja nuk duhej të kthehej në problem të madh. Ai theksoi se dorëheqja është e parashikuar si në Kushtetutë, ashtu edhe në ligj.

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“Një politikan ka më shumë përgjegjësi se një qytetar. Dorëheqja nuk duhet trajtuar si diçka tragjike. Ajo njihet në botë si institut kushtetues dhe ligjor; njerëzit largohen nga detyra edhe kur mund të ketë pasur gabime që nuk i kanë bërë drejtpërdrejt. Duhet dhënë dorëheqja, pa e bërë çështjen kaq problematike. Te ne kjo nuk është traditë”, u shpreh Kryeziu.

Ai shtoi se raste të ngjashme kanë ndodhur edhe më herët, por e cilësoi vrasjen e Arlinda Zekajt si rastin më makabër të ndodhur në Republikën e Kosovës.


Shtuar 28.10.2026 20:00

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