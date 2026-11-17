Ministria e Digjitalizimit dhe Administratës Publike ka bërë të ditur se Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ) është ndërlidhur me Sistemin për Menaxhimin e Pagave (SMP) dhe Thesarin. Prezantimi u zhvillua gjatë një punëtorie në Prishtinë.
Ky integrim pritet të unifikojë të dhënat, të reduktojë procedurat administrative dhe të parandalojë regjistrimet e dyfishta. Sipas institucioneve, ai do të ndikojë gjithashtu në administrimin më efikas të burimeve njerëzore dhe financave publike.
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Dition Kuklecaj, kryesues i Grupit Punues për Ndërlidhjen, tha se procesi krijon mundësi për plotësimin e nevojave të institucioneve, trajtimin e çështjeve rregullatore, zëvendësimin e afateve dhe përmirësimin e qasjes në të dhëna.
Ministri i Digjitalizimit dhe Administratës Publike, Lulëzon Jagxhiu, nënvizoi se SIMBNJ nuk duhet të kufizohet vetëm në regjistrimin e të dhënave të punonjësve. Sipas tij, sistemi duhet të përdoret si një mjet qendror për menaxhimin strategjik të burimeve njerëzore në administratën publike.
Jagxhiu theksoi se përmes këtij sistemi duhet të sigurohet një pasqyrë e qartë për personelin, pozitat e punës, strukturat organizative, si dhe nevojat për rekrutim e zhvillim profesional. Ai shtoi se këto të dhëna janë të domosdoshme për planifikimin e stafit, menaxhimin e burimeve publike dhe hartimin e politikave mbi bazën e evidencave.
Ministri tha gjithashtu se përditësimi i të dhënave në SIMBNJ nuk është vetëm detyrë e ekipeve teknike, por përgjegjësi e përditshme e çdo institucioni, veçanërisht e njësive të burimeve njerëzore.
Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave, Arton Ahmeti, e vlerësoi ndërlidhjen si të rëndësishme për administrimin e përgjegjshëm të fondeve publike dhe forcimin e koordinimit mes institucioneve.
Ahmeti deklaroi se menaxhimi i mjeteve publike kërkon mekanizma të besueshëm kontrolli dhe administrimi. Ai veçoi rolin e Thesarit të Kosovës, si agjenci në kuadër të Ministrisë së Financave, në ekzekutimin e buxhetit dhe drejtimin e proceseve financiare.
Sipas tij, rëndësia e integrimit nuk qëndron vetëm te teknologjia, pasi ai mund të shërbejë edhe për qartësimin e përgjegjësive, përmirësimin e shkëmbimit të të dhënave dhe rritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional në funksion të menaxhimit më të mirë të financave publike. Ahmeti theksoi se krahas investimeve teknologjike, duhet t’i kushtohet vëmendje edhe forcimit të kapaciteteve njerëzore.
Gjatë prezantimit, Muhamet Behrami bëri të ditur se lidhja mes sistemeve do të mundësojë transmetimin elektronik të të dhënave për emërimet, transferimet dhe përfundimin e marrëdhënieve të punës, duke shmangur përsëritjen e regjistrimeve.
Ndërlidhja e SIMBNJ-së me Sistemin e Pagave dhe Thesarin është parashikuar në kuadër të reformave të Planit të Rritjes. Objektivi është modernizimi i administratës publike, përafrimi i të dhënave dhe përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore e financave publike.