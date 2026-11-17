Iniciativa “Liria ka Emër” ka organizuar një aksion para Zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, duke vendosur një pankartë me mbishkrimin “Evropë, ku është drejtësia?”, pas vendimit gjyqësor ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi në Hagë.
Pankarta, e vendosur pranë hyrjes së objektit të BE-së, përmbante një krahasim mes dënimit të ish-presidentit të Serbisë, Vojislav Sheshel, dhe atij të Hashim Thaçit.
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Përmes paraqitjes së emrave të Sheshelit dhe Thaçit përballë njëri-tjetrit, organizatorët ngritën pikëpyetje lidhur me drejtësinë ndërkombëtare dhe trajtimin e çështjeve gjyqësore.
Gjithashtu, në pjesën e poshtme të pankartës ishin shënuar të dhëna për viktimat dhe pasojat e luftës në Kosovë.
Pamjet e siguruara nga KosovaPress tregojnë se në vendngjarje ndodheshin edhe pjesëtarë të Policisë së Kosovës, ndërsa pankarta ishte vendosur në rrethojën e objektit të Bashkimit Evropian.
Aksioni u mbajt në të njëjtën ditë kur Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë shpallën aktgjykimin për rastin “Thaçi 2”, i cili lidhet me akuzat për pengim të administrimit të drejtësisë.
Hashim Thaçi u dënua me 17 muaj burgim. Bashkim Smakaj dhe Fadil Fazliu morën nga 12 muaj burgim, Hajredin Kuqi u dënua me 1 muaj, ndërsa Isni Kilaj u shpall i pafajshëm.