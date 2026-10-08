Hyseni: Nuk ka shkelje kushtetuese në përzgjedhjen e presidentes

Hyseni: Nuk ka shkelje kushtetuese në përzgjedhjen e presidentes

Flamur Hyseni, profesor i së drejtës, deklaroi në RTK se zgjedhja e Justina Shiroka-Pulës si presidente e Kosovës nuk përbën shkelje të Kushtetutës.

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Në komentet e tij rreth procedurës së zgjedhjes së presidentes, ai vuri në dukje se në sistemin parlamentar marrëveshjet politike mund të realizohen në çdo moment, duke përfshirë edhe fundin e një afati.

Hyseni shtoi se në çdo çast është e mundur të arrihet një marrëveshje që pastaj sjell një vendim, ashtu si ndodhi mbrëmë. Sipas tij, nuk ka rëndësi në cilin minut, në fillim, në mes apo në fund; e rëndësishme është që u arrit marrëveshja dhe u sigurua një dakordim i plotë qëndrimesh për të zhvilluar një procedurë të garantuar, me synim sigurimin e shumicës së lartë që kërkohet nga Kushtetuta.

Ai vlerësoi se me zgjedhjen e presidentes është krijuar një fakt i ri dhe se ajo e ka marrë mandatin zyrtarisht që nga momenti i zgjedhjes.

Hyseni e cilësoi zgjedhjen e presidentes si përmbyllje të procesit të ngritjes së institucioneve qendrore shtetërore, pas konstituimit të Legjislaturës së 11-të dhe zgjedhjes së Qeverisë.

Ai nënvizoi se nuk sheh asnjë problem të natyrës kushtetuese dhe se procedura u zhvillua brenda afateve.

Hyseni tha gjithashtu se procesi është brenda afateve dhe se Kushtetuta vazhdon të jetë akti kryesor në hierarkinë e akteve juridike në fuqi.


Shtuar 8.10.2026 10:03

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