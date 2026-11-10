Haxhiu dhe zyrtari i lartë i IRI-së bisedojnë për punën e Kuvendit dhe bashkëpunimin parlamentar

Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu u takua me Stephen B. Nix, drejtor i lartë për Evropë dhe Euroazi në Institutin Republikan Ndërkombëtar (IRI).
Përmes një postimi në Facebook, Haxhiu njoftoi se biseda u përqendrua te zhvillimet në Kosovë, veprimtaria e Kuvendit dhe mënyrat për të forcuar bashkëpunimin parlamentar.
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Ajo bëri të ditur se me Nix diskutoi edhe për përparësitë legjislative, mbikëqyrjen parlamentare, si dhe rëndësinë e dialogut dhe të bashkëpunimit mes grupeve parlamentare.
Sipas Haxhiut, palët shkëmbyen pikëpamje edhe për zhvillimet politike në Ballkanin Perëndimor, sfidat e rajonit dhe rëndësinë e stabilitetit e të bashkëpunimit rajonal.
Haxhiu vlerësoi rolin e IRI-së në zhvillimin e demokracisë në Kosovë dhe shprehu gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin, sidomos në forcimin e kapaciteteve parlamentare.