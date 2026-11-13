Halil Geci akuzon Hashim Thaçin dhe rrethin e tij: Drenica nuk është pronë e askujt

Halil Geci ka kërkuar zbardhjen e vrasjeve politike të pasluftës dhe vendosjen e drejtësisë. Në një reagim publik, ai ka ngritur pretendime për lidhje me shërbime të huaja dhe për përgjegjësinë e figurave politike që, sipas tij, lidhen me ish-udhëheqjen e PDK-së. Geci ka theksuar se patriotizmi nuk mund ta përjashtojë askënd nga përgjegjësia.
Ai ka kundërshtuar atë që e quan shtrembërim të historisë dhe të sakrificës së Drenicës. Sipas Gecit, disa persona e kanë shfrytëzuar luftën dhe sakrificën kombëtare për përfitime personale.
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Në reagimin e tij, Geci ka përmendur pretendime për lidhje të personave të caktuar me shërbimin francez DGSE dhe ish-shërbimin jugosllav UDB. Ai pretendon se synimi i tyre nuk ishte çlirimi i Kosovës, por rikthimi i një autonomie nën tutelën e Serbisë. Për të mbështetur pretendimet mbi synimet politike të personave që kritikon, Geci u është referuar deklarimeve të Fatos Klosit, ish-shef i Shërbimit Informativ të Shtetit të Shqipërisë.
Geci i ka lidhur këto pretendime me vrasjen e ministrit të Mbrojtjes, Ahmet Krasniqi, atentatin ndaj ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe vrasjet e figurave të afërta me të. Ai ka përmendur gjithashtu përvojën e familjes së vet.
Sipas tij, familjet që kërkuan të zbardheshin vrasjet politike pas luftës u përballën me presione dhe akuza, ndërsa ata që duhej të jepnin llogari u mbrojtën duke u thirrur në patriotizëm. Geci ka përmendur familjet Geci, Dajaku e Kastrati, familjet e Haki Imerit, Smajl Hajdarit, Xhemajl Mustafës dhe Komandant Drinit, si edhe avokatin Gazmend Halilaj. Ai ka thënë se këto familje ende mbartin dhimbjen dhe kërkojnë drejtësi.
Duke folur për përgjegjësinë politike të degës së PDK-së në Skenderaj, Geci ka përmendur Hashim Thaçin dhe persona të tjerë të rrethit të tij. Ndaj tyre ai ka ngritur pretendime për pasurim përmes veprimeve të kundërligjshme, por ka theksuar se çdo dyshim duhet të shqyrtohet mbi bazën e fakteve dhe provave.
Geci është ndalur edhe te procesi gjyqësor në Hagë. Ai ka thënë se vendimi i dhënë në këtë proces mbetet për t’u shqyrtuar në apel dhe se duhet pritur përfundimi i procedurave gjyqësore.
Në mbyllje, Geci ka theksuar se kërkimi i së vërtetës për vrasjet politike nuk është tradhti, por një e drejtë dhe detyrim ndaj viktimave dhe Kosovës. Ai ka përsëritur se patriotizmi i atyre që i quan të ashtuquajtur çlirimtarë nuk i mbron nga përgjegjësia.
Geci e ka përfunduar reagimin duke kundërshtuar përvetësimin e Drenicës nga individë apo parti politike. Sipas tij, Drenica i përket popullit dhe nuk është pronë e tre apo katër personave, as e ndonjë partie.