Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Vendimi për urdhrin mbrojtës të Arlinda Zekajt, ku parashihej edhe ndarja e shtëpisë me Jeton Sylajn, ndonëse ai kishte precedent penal, tashmë është ndër dokumentet e siguruara nga Këshilli Gjyqësor. Këtë e konfirmoi Shemsedin Haxhijaj, kryetar i Gjykatës Themelore në Pejë.
Haxhijaj bëri të ditur se kryesuesi i Këshillit Gjyqësor autorizoi Drejtorin e Inspektimit dhe se dy inspektorë morën dosjen e rastit. Sipas tij, pritet të hartohet një raport i hollësishëm, që do të shqyrtojë ecurinë nga paraqitja e kërkesës deri në përfundimin e çështjes.
Të lidhura
None found
Kryetari i gjykatës komentoi edhe vendimin e kritikuar, duke argumentuar se gjyqtari ishte i kufizuar nga kërkesat e palëve. Në çështjet civile, tha ai, gjyqtari shqyrton atë që i kërkohet dhe nuk mund të veprojë përtej kërkesës së Zyrës për Mbrojtjen e Viktimave dhe avokates së të ndjerës.
Në një njoftim për media, Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) bëri me dije se kryesuesi Rrustem Thaqi autorizoi të hënën Drejtorin e Njësisë për Inspektim Gjyqësor të ndërmerrte veprimet përkatëse. Raporti, sipas komunikatës, iu dorëzua KGJK-së gjatë ditës.
Komunikata përshkruan edhe veprimet e ndërmarra pas një kërkese të Arlinda Sylaj Zekajt, të datës 17 shtator 2026. Ajo i ishte drejtuar kryetarit të Gjykatës Themelore në Pejë, duke pretenduar se gjyqtari kishte vendosur në mënyrë të kundërligjshme dhe jashtë afateve ligjore. Po atë ditë, kryetari kërkoi informacione nga gjyqtari për çështjen dhe veprimet e kryera, ndërsa gjyqtari iu përgjigj kërkesës. Më 20 tetor 2026, kryetari iu përgjigj Arlindës me shkresën GJA.nr.197/26, duke i shpjeguar masat e ndërmarra nga gjykata.
Sipas gjetjeve të Njësisë për Inspektim Gjyqësor, Albert Sylaj, i dyshuar për vrasjen e Arlindës, nuk përmendet në asnjë dokument të dosjes. Po ashtu, KGJK-ja nuk ka gjetur ndonjë kërkesë të viktimës drejtuar këtij institucioni.
Megjithatë, para se të vritej, Arlinda i kishte dërguar një letër për ndihmë Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK). Ky institucion më pas ia përcolli çështjen kryeprokurores në Pejë.
KPK-ja është në pritje të raportit nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, para se të vendosë për hapat e mëtejshëm. Në përgjigjen e tij, Këshilli tha se po e ndjek rastin dhe se përgjegjësia e mundshme disiplinore e prokurorëve trajtohet sipas ligjit dhe kompetencave përkatëse, pas marrjes së njoftimit ose kërkesës nga autoriteti kompetent. Sipas KPK-së, ligji nuk i jep mandat të shqyrtojë drejtpërdrejt, sipas detyrës zyrtare, mënyrën e trajtimit të rasteve penale. Deri tani, Këshilli nuk ka marrë kërkesë zyrtare nga autoriteti kompetent për këtë çështje, por do ta shqyrtojë çdo informacion ose kërkesë të tillë brenda kompetencave dhe dispozitave ligjore.
Hetimi për vrasjen e Arlinda Zekajt është transferuar në Prokurorinë Themelore të Prishtinës, me vendim të kryeprokurorit të shtetit, Zejnulla Gashi.
Arlinda kishte raportuar dhunë në familje nga ish-bashkëshorti dhe u kishte sinjalizuar institucioneve të drejtësisë se ndodhej në rrezik. Ajo u vra nga ish-kunati, i cili u arrestua një ditë më parë.