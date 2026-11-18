Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë kanë konfirmuar se Jakup Krasniqi mori leje për të udhëtuar drejt Kosovës për shkak të një nevoje të rëndësishme humanitare.
Sipas komunikimit zyrtar, Trupi Gjykues i ka kërkuar Zyrës Administrative të Gjykatës që të planifikojë këtë vizitë në Kosovë, duke e shoqëruar me masa sigurie dhe mbikëqyrjeje.
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Në njoftim thuhet se arsyeja e rëndësishme humanitare bëri që Trupi Gjykues të udhëzojë Zyrën Administrative të organizojë vizitën e mbikëqyrur në Kosovë për Krasniqin.
Kjo vizitë është e 15-ta e këtij lloji për një të paraburgosur në Kosovë që gjyqtarët e autorizojnë për motive humanitare dhe që organizohet nga Gjykata, bënë të ditur Dhomat e Specializuara.
Sipas njoftimit, këto vizita bazohen në Rregullën 56 të Rregullores së Procedurës dhe të Provave të Dhomave të Specializuara.
Baza ligjore e kësaj rregulloreje lidhet me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, konkretisht nenin 5 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Rregullat Standarde Minimale të OKB-së për Trajtimin e të Burgosurve.
Kur një i paraburgosur parashtron një kërkesë të tillë, gjyqtarët shqyrtojnë të gjitha rrethanat ekzistuese në momentin e aplikimit dhe vendosin me shpejtësinë dhe kujdesin që kërkojnë këto raste, sqaroi Gjykata.
Vendimmarrja bëhet në përputhje me kuadrin ligjor të Dhomave të Specializuara dhe me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Ndërkohë, Jakup Krasniqi ka arritur sot në banesën e tij në Prishtinë, ku e kanë pritur anëtarët e familjes.
KosovaPress raporton se arsyeja e vizitës lidhet me gjendjen shëndetësore të bashkëshortes së tij.
Kjo është hera e dytë që Krasniqi kthehet në Kosovë që nga momenti kur u transferua në Hagë. Më herët, ai kishte udhëtuar në vendlindje pas ndarjes nga jeta të vëllait të tij.