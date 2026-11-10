Çitaku pret Prattipatin, diskutojnë për partneritetin Kosovë-SHBA dhe rrugën euroatlantike

Çitaku pret Prattipatin, diskutojnë për partneritetin Kosovë-SHBA dhe rrugën euroatlantike

Vlora Çitaku, ushtruese e detyrës së kryetares së Partisë Demokratike të Kosovës, zhvilloi sot një takim me Anu Prattipatin, të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.

Në bisedë u trajtuan zhvillimet e fundit politike dhe perspektiva euroatlantike e Kosovës.

Të lidhura

None found

Çitaku falënderoi SHBA-në për mbështetjen e pandërprerë ndaj Kosovës. Ajo vuri në dukje rolin e partneritetit strategjik mes dy vendeve në forcimin e shtetësisë, zhvillimin demokratik dhe përmirësimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës.

Ajo konfirmoi sërish gatishmërinë e PDK-së për të dhënë kontribut në proceset me interes shtetëror dhe për të punuar ngushtë me partnerët amerikanë në funksion të paqes, stabilitetit dhe integrimit euroatlantik të Kosovës.


Shtuar 10.11.2026 12:53

Tags: , ,
Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris

Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris
Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje

Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje
Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori

Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori
Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia

Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia
Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve

Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve
Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin

Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin
Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”

Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”
Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë

Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet