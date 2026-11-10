Çitaku pret Prattipatin, diskutojnë për partneritetin Kosovë-SHBA dhe rrugën euroatlantike

Vlora Çitaku, ushtruese e detyrës së kryetares së Partisë Demokratike të Kosovës, zhvilloi sot një takim me Anu Prattipatin, të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.
Në bisedë u trajtuan zhvillimet e fundit politike dhe perspektiva euroatlantike e Kosovës.
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Çitaku falënderoi SHBA-në për mbështetjen e pandërprerë ndaj Kosovës. Ajo vuri në dukje rolin e partneritetit strategjik mes dy vendeve në forcimin e shtetësisë, zhvillimin demokratik dhe përmirësimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës.
Ajo konfirmoi sërish gatishmërinë e PDK-së për të dhënë kontribut në proceset me interes shtetëror dhe për të punuar ngushtë me partnerët amerikanë në funksion të paqes, stabilitetit dhe integrimit euroatlantik të Kosovës.