BE-ja kundërshton sërish ndryshimet në ligjin për Dhomat e Specializuara

BE-ja kundërshton sërish ndryshimet në ligjin për Dhomat e Specializuara

Bashkimi Evropian vlerësoi sot se ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara është në kundërshtim me detyrimet ndërkombëtare që Kosova ka ndaj BE-së.

Të lidhura

None found

Zëdhënësi i BE-së, Christian Wigand, theksoi se duhen respektuar plotësisht pavarësia dhe mandati i Dhomave të Specializuara.

“Dhomat e Specializuara të Kosovës po vendosin drejtësinë mbi bazën e përgjegjësisë penale individuale”, deklaroi Wigand. Ai shtoi se BE-ja e ka mbështetur vazhdimisht punën e këtij institucioni të pavarur gjyqësor.

“I bëjmë thirrje Kosovës të respektojë detyrimet ndërkombëtare për të garantuar pavarësinë gjyqësore të Dhomave të Specializuara të Kosovës, si dhe zotimin për të siguruar llogaridhënie e drejtësi për viktimat dhe familjet e tyre nga të gjitha komunitetet në Kosovë. Duhet të sigurohen mbrojtja dhe siguria e dëshmitarëve”, thuhet në reagimin e tij.

Ky qëndrim u bë publik një ditë pasi BE-ja shprehu “shqetësim të thellë” lidhur me votimin në Kuvend.

Të martën, Kuvendi miratoi në lexim të dytë ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara, duke përfunduar kështu procesin parlamentar për projektligjin e iniciuar nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK).

Edhe pse selia e Dhomave ndodhet në Hagë, ato janë pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës. BE-ja është financuesi kryesor i tyre dhe, që prej themelimit, ka dhënë gati 400 milionë euro.


Shtuar 8.10.2026 17:55

Tags: ,
Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n

Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n
Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe

Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe
Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë

Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë
Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional

Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional
Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore

Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore
Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare

Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare
ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë

ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë
Gjykata Supreme sqaron statusin e lëndës për bllokimin e llogarive të NPB-së

Gjykata Supreme sqaron statusin e lëndës për bllokimin e llogarive të NPB-së