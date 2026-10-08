Antero Lopes zhvillon takim me kryetarin e Listës Serbe

Antero Lopes zhvillon takim me kryetarin e Listës Serbe

Shefi i ri i misionit të EULEX-it, Antero Lopes, u takua sot me Zlatan Elekun, kryetar i Listës Serbe.

Të lidhura

None found

Gjatë bisedës u trajtuan tema që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit në Kosovë, raportoi KosovaPress.

Lopes rikonfirmoi angazhimin e EULEX-it për të mbështetur sigurinë dhe të drejtat e njeriut të të gjitha komuniteteve në Kosovë.

Në një postim në X, ai shkroi se takimi njohës u zhvillua me Elekun dhe ekipin e tij, me të cilët diskutoi çështje të sundimit të ligjit. Lopes shtoi se rikonfirmoi përkushtimin e vazhdueshëm të Misionit për sigurinë dhe të drejtat e njeriut të të gjitha komuniteteve në Kosovë.


Shtuar 8.10.2026 17:56

Tags: , ,
Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n

Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n
Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe

Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe
Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë

Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë
Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional

Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional
Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore

Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore
Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare

Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare
ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë

ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë
Gjykata Supreme sqaron statusin e lëndës për bllokimin e llogarive të NPB-së

Gjykata Supreme sqaron statusin e lëndës për bllokimin e llogarive të NPB-së