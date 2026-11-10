Ambasada amerikane në Kosovë nderon veteranët dhe bashkëpunëtorët ushtarakë para Ditës së Veteranëve

Para Ditës së Veteranëve, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë organizoi një aktivitet në nderim të veteranëve dhe kolegëve ushtarakë.
Gjatë këtij organizimi u vlerësuan përkushtimi dhe shërbimi i tyre në funksion të paqes dhe sigurisë në mbarë botën, përfshirë Kosovën.
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Ambasada amerikane shprehu mirënjohjen për të gjithë personat që kanë shërbyer dhe ata që vijojnë të japin kontributin e tyre për ruajtjen e paqes dhe sigurisë.
“Faleminderit për shërbimin tuaj!”, thuhet në mesazhin e Ambasadës së SHBA-së.