Ambasada amerikane në Kosovë nderon veteranët dhe bashkëpunëtorët ushtarakë para Ditës së Veteranëve

Ambasada amerikane në Kosovë nderon veteranët dhe bashkëpunëtorët ushtarakë para Ditës së Veteranëve

Para Ditës së Veteranëve, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë organizoi një aktivitet në nderim të veteranëve dhe kolegëve ushtarakë.

Gjatë këtij organizimi u vlerësuan përkushtimi dhe shërbimi i tyre në funksion të paqes dhe sigurisë në mbarë botën, përfshirë Kosovën.

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Ambasada amerikane shprehu mirënjohjen për të gjithë personat që kanë shërbyer dhe ata që vijojnë të japin kontributin e tyre për ruajtjen e paqes dhe sigurisë.

“Faleminderit për shërbimin tuaj!”, thuhet në mesazhin e Ambasadës së SHBA-së.


Shtuar 10.11.2026 20:46

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