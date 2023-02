Ambasada amerikane feston e para Pavarësinë e Kosovës, Hovenier publikon fotografitë

Sot në mbrëmje u festua Dita e Pavarësisë së Kosovës në ambasadën amerikane në Prishtinë.

Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier përmes një cicërime në Twitter tha se në këtë festë performoi edhe orkestra e Forcave Ajrore të ShBA’së në Evropë.

This evening, we celebrated Kosovo’s Independence Day at @USEmbPristina with a reception and performance by the U.S. Air Forces in Europe Band, and I even had the chance to get up on stage for a bit! Congratulations to Kosovo for 15 years of independence. 🇺🇸 🤝 🇽🇰 pic.twitter.com/IKo5XUgne7

