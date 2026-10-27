Albulena Haxhiu pritet me ceremoni zyrtare në Maqedoninë e Veriut

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka filluar vizitën zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Në pritje të saj u organizua ceremoni shtetërore, ku e mirëpriti homologu i saj, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi.
Gjatë vizitës, Haxhiu do të zhvillojë takime me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova dhe kryeministrin Hristijan Mickoski, si dhe me kryetarët e komunave me shumicë shqiptare.
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Programi i saj përfshin edhe një ndalesë në Muzeun e Artit Bashkëkohor.