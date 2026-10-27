Albert Sylaj arrestohet pas dy ditësh në arrati

Albert Sylaj, i kërkuar si i dyshuar për vrasjen e Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës, u arrestua të martën në mbrëmje, pas dy ditësh në arrati.
Policia e Kosovës njoftoi se i dyshuari u gjet në Deçan dhe u arrestua rreth orës 23:40. Sipas policisë, operacioni u zhvillua pas një pune intensive operative e hetimore dhe bashkëpunimit me qytetarët, të cilët i falënderoi për ndihmën në lokalizimin e tij.
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Gjatë mbrëmjes, disa media raportuan se Sylaj ishte gjetur në një zonë malore pranë fshatit Bec të Gjakovës. Gazeta Sinjali raportoi se ai kishte njoftuar autoritetet nga Deçani dhe u kishte thënë se nuk dëshironte t’u dorëzohej hetuesve, por vetëm pjesëtarëve të njësisë speciale FIT. Sipas të njëjtit medium, përmes interfonit ai kishte folur me vëllanë dhe kishte kërkuar dhjetë minuta për të biseduar me familjarët para dorëzimit.
Klan Kosova, duke iu referuar burimeve nga njësia FIT, bëri të ditur se arrestimi ndodhi pas rezistencës dhe një takimi me familjarët. Deri tani, policia nuk ka publikuar të dhëna zyrtare mbi rrethanat e operacionit.
Në kërkim të Sylajt morën pjesë njësi speciale të Drejtorive Rajonale të Policisë në Gjakovë e Pejë, si dhe njësi të tjera nga Prishtina.
Më herët gjatë ditës, Ermal Panduri, moderator i emisionit “Debat Plus” në RTV Dukagjini, raportoi se gjatë arratisë Sylaj u kishte dërguar policëve mesazhe kërcënuese, ku thoshte se nuk do të dorëzohej i gjallë.
Sylaj kërkohej për veprën penale “Vrasje e rëndë”. Ai dyshohet se më 25 tetor, rreth orës 21:00, vrau me sëpatë ish-kunatën e tij, Arlinda Zekajn, 49 vjeçe. Ngjarja ndodhi pak minuta pasi ajo ishte kthyer në shtëpi nga Stacioni Policor në Pejë, ku kishte raportuar dhunë në familje.