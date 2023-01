DOSSIER/ “Koburja e Çakos”

Ajo që në literaturën botërore njihet me termin “casus belli” (“shkak lufte”, “pretekst” për konflikt ose ndërhyrje ushtarake të një shteti), në historinë e Shqipërisë ka hyrë me emrin “Koburja e Çakos”.

Kjo lidhet me pozicionin e pavendosur të Italisë dhe pazaret që ajo bënte në kurriz të shtetit shqiptar gjatë muajve të parë të Luftës së Parë Botërore.

Në tratativat që Roma bënte me përfaqësuesit e Antantës (Britanisë, Francës dhe Rusisë) për tu bashkuar me to kundër Bllokut Qendror (Austro-Hungarisë, Gjermanisë dhe Perandorisë Osmane), kërkoi si shpërblim për hyrjen e saj në luftë përkrah tyre Vlorën dhe ishullin e Sazanit.

Ky ishte pretendimi minimal, sepse në planet e saj qeveria italiane mendonte që të kontrollonte edhe Shqipërinë e Mesme. Këto aspirata gjetën mbështetjen dashakeqe të ministrit të Jashtëm rus, Sazanovit, i cili i deklaroi kolegut italian se “Eksperienca e dështuar e krijimit të shtetit shqiptar është një provë edhe më e madhe se Shqipëria nuk është gjë tjetër veçse një nocion gjeografik”. Kjo bëri që Italia të mos priste rritjen e pazarit nga Antanta dhe Blloku Qendror, por të krijonte shkaqe për të ndërhyrë ushtarakisht në Vlorë.