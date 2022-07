Të gjithë e keni patur, rikthehet telefoni Motorola Razr, si do të duket versioni i vitit 2022

Dikur Motorola Razr ishte telefoni më i lezetshëm përreth. Telefoni me kapak i njohur me një nuancë të ndritshme rozë ishte në duart e të gjithëve shumë kohë përpara se të vinte iPhone. Tani, Motorola e ka konfirmuar se do ta lansojë një version të ri të Razr në Kinë më 2 gusht.

Ka gjasa të duket i ngjashëm e dizajnin ikonik të 2004, shumë gjëra kanë ndryshuar në brendësi.Moto Razr 2022 supozohet se mund të vijë me specifika të nivelit të lartë si një ekran i palosshëm 120 Hz, një procesor Snapdragon 8+ Gen 1 dhe një sistem kamerash me lente të trefishta.

Motorola qartazi nuk po synon që Razr të konkurojë me iPhone, por përkundrazi ka gjasa të ‘marrë’ ca ide te Samsungu. Gjiganti i teknologjisë koreano-jugore ka lëshuar vazhdimisht telefona të palosshëm (ku përkulet ekrani aktual) për disa vite tani./bm