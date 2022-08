Shkoi për të depozituar 100 mijë euro, e moshuara la menaxherin pa gjumë gjithë natën, si ia fitoi bastin avokatit

Një herë një grua e moshuar shkoi në bankën më të madhe të qytetit dhe tha se donte të depozitonte disa para në bankë.

Kur stafi e pyeti se sa, zonja e moshuar u përgjigj se donte të depozitonte rreth 100 mijë euro, por kërkoi të takonte menaxherin e bankës përpara se të depozitonte paratë e saj.

Menaxheri erdhi për të sqaruar pyetjet e saj. Pastaj duke folur ai pyeti: “100 mijë janë shumë para. Me çfarë merresh?”

Plaku u përgjigj: “Asgjë e veçantë, thjesht vë baste”.

I habitur, menaxheri pyeti: “Ke fituar kaq shumë duke lozur! E mrekullueshme.”

Zonja e moshuar u përgjigj: “Nuk është asgjë, edhe tani, mund të vë 10 mijë euro që ti ke vënë një parukë në kokë.”

Menaxheri qeshi dhe tha: “Jo… Unë jam ende i ri dhe nuk mbaj paruke.”

Në këtë zonjë e vjetër tha, “Atëherë pse nuk i përgjigjesh shumës?”

Menaxheri mendoi se zonja e moshuar është e çmendur dhe është e gatshme të vendosë një shumë prej 10 mijë euro të cilin ajo me siguri do ta humbasë sepse unë e di që nuk mbaj paruke, madje edhe i thashë që nuk mbaj parukë, megjithatë ajo dëshiron të lozë atëherë pse të mos përfitoj… Do të ishin para të lehta.

Menaxheri pranoi të vinte 10 mijë euro.

Zonja e moshuar tha: “Meqenëse bëhet fjalë për 10 mijë, unë do të vij nesër në mëngjes saktësisht në orën 10 me avokatin tim dhe rezultati do të vendoset para tij.”

Menaxheri u përgjigj: “Sigurisht”.

Plaka u largua. Menaxheri nuk mundi të flinte gjithë natën. Ai vazhdoi të mendonte për 10 mijëshen dhe atë plakën.

Në mëngjes, saktësisht në orën 10, zonja arriti në kabinën e menaxherit me avokatin e saj dhe i tha menaxherit: “A je gati?”

Menaxheri u përgjigj: “Absolutisht…”

Zonja e moshuar tha, “meqenëse këtu është prezent edhe avokati, shuma është e madhe. Kështu që unë dua të konfirmoj veten që ju nuk mbani asnjë parukë. Unë do t’i shikoj flokët tuaj”.

Menaxheri u mendua për një moment dhe u përgjigj: “Sigurisht… Në fund të fundit është çështje për 10 mijë.”

Zonja iu afrua menaxherit dhe kapi flokët e menaxherit dhe deklaroi duke i tërhequr… Në të njëjtën kohë, avokati që erdhi me plakën, filloi të përplaste kokën në mur…

Duke parë këtë, menaxheri e pyeti plakën: “Çfarë ka ndodhur me avokatin?”

Plaka u përgjigj: “Asgjë. Ai thjesht e humbi shumën e tij. Dje vura 50 mijë euro me të që, sot në orën 10 të mëngjesit do t’i kap e shkul flokët menaxherit të bankës më të madhe të këtij qyteti.”