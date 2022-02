Psikologu tregon pse nuk kemi kurrë para të mjaftueshme: Përgjigja do t’ju bëjë të bëni diçka menjëherë

Paraja është e lidhur ngushtë me gjendjen tonë psikologjike. Ka njerëz që sado të fitojnë nuk do t’u mjaftojnë kurrë. Nga ana tjetër, disa njerëz vazhdimisht dëshpërohen sepse nuk kanë para dhe nuk bëjnë asgjë për t’i ndryshuar ato. Psikologu i njohur rus Mikhail Labkovsky tregon pse është kështu, si dhe sa ndikon situata jonë e brendshme në aspektin financiar:

-Qëndrimi ynë ndaj parave pasqyron atë që po ndodh brenda nesh. Nëse një person ka ankth, ai gjithmonë do të shqetësohet për financat. Edhe nëse ai është një milioner, çështja e prosperitetit do ta shqetësojë gjithmonë. E dini, ka njerëz që kanë frikë të shpenzojnë, mendojnë kur blejnë diçka që mendojnë se është “ekstra”, dalin nga dyqani me një ndjenjë frike për nesër.

Njerëz të tillë vuajnë nga ankthi dhe nuk mund të ndahen paqësisht me paratë, sepse e gjithë jeta e tyre duket si diçka e tmerrshme dhe e rrezikshme. Ndoshta kanë pasur një fëmijëri jofunksionale dhe kuptohet se kanë frikë nga varfëria. Dhe ndodh që personi është rritur në një familje të pasur, por ai ka frikë të humbasë para. Në këtë mënyrë, ne transferojmë frikën dhe përvojat tona në portofol.

Ekziston edhe tabloja e kundërt: kur një person shpenzon dhe shpenzon në mënyrë impulsive, ai nuk e organizon kurrë buxhetin dhe qëndron pothuajse në zero deri në rrogë. Është i njëjti ankth. Por këtë herë, personi nuk ka frikë nga mungesa e parave, por nga vetë paraja. Paratë i shkaktojnë ankth që nuk mund ta përballojë. Dhe si rezultat, ai thjesht po përpiqet të heqë qafe paratë.

Një qëndrim normal dhe i shëndetshëm ndaj parave duhet të jetë gjithmonë racional dhe paqësor. Duhet të shijohet pazari, llogaritjet financiare të bëhen krejtësisht pa emocione, paratë nuk duhet të shkaktojnë ndjenja të gjalla – shpjegoi Mikhail Labkovski.

Si përfundim, ju jeni të organizuar mirë kur shpenzoni para, planifikoni financat tuaja në mënyrë racionale, por mos lejoni që situata juaj financiare të rrezikojë vetëbesimin, t’ju bëjë të ndiheni keq, t’ju prishë humorin dhe të sjellë trazira. I mbushur me paqe të brendshme dhe një mendje të ftohtë, merreni me paratë tuaja. /albeu.com/