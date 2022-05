Pse meshkujt ulen në gjunjë kur propozojnë një vajzë?

Propozimi është një nga ngjarjet më të rëndësishme në jetën e një çifti, të cilin sigurisht që dëshironi ta mbani mend me mall.

Meshkujt përgjithësisht i kushtojnë vëmendje të gjitha detajeve: nga zgjedhja e unazës së duhur, deri te detaje të tjera të rëndësishme.

Përveç kësaj, ekspertët besojnë se është e rëndësishme se në cilin gju do të vendosni kur doni t’i propozoni një vajze.

Duke u ulur në një gju, një burrë tregon një nivel respekti për gruan e tij të ardhshme. Në këtë mënyrë, ai i thotë asaj që ta respektojë atë, thotë eksperti i organizimit të dasmave, Keith Williard, shkruan albeu.com.

Jo vetëm që është e zakonshme të gjunjëzohesh në një gju, por shumë meshkuj e bëjnë këtë me këmbën e majtë. Kutia me unazën duhet të jetë në dorën e majtë dhe duhet të hapet me dorën e djathtë gjatë kohës që bëhet pyetja.

Pse në gjurin e majtë?

Sipas Keith Williard, shumica e meshkujve gjunjëzohen në gjurin e tyre të majtë sepse janë me dorën e djathtë, kështu që është më e përshtatshme për ta të mbajnë një kuti me një unazë.

– Ulja në gjurin e majtë i mundëson lypësit të marrë pozicionin e duhur dhe të hapë lehtësisht kutinë – thotë ai dhe thekson se si mund të bëhet propozimi duke ulur mashkullin në gjurin e djathtë vetëm për shkak se zbritja në gjurin e majtë është disi e zakonshme, nuk do të thotë se propozimi në të djathtë është i gabuar. E fejuara juaj e ardhshme ndoshta as që do ta vërejë se në cilin gju keni hipur, shpjegoi ai.

Pse një propozim bëhet në një gju?

Keith beson se kjo traditë daton që nga Mesjeta, kur kalorësit adhuronin gratë fisnike në këtë mënyrë. Gjunjëzimi në një gju ishte gjithashtu pjesë e protokollit në shumë rituale ceremoniale, përfshirë ato të natyrës romantike.

Veprat mesjetare të artit dhe letërsisë mbështesin këtë teori, sepse ato tregojnë kalorës të përkulur para sundimtarëve në nder dhe respekt , ose të gjunjëzuar para një fisnike në një gju për të treguar gatishmërinë e saj për shërbim dhe admirim të përjetshëm.

– Duke u ulur në një gju, një burrë tregon nivelin e respektit për gruan e tij të ardhshme, përfundoi ai. /albeu.com/